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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

«Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью в 9-м туре футбольного чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» сыграли вничью со «Смолевичами» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Бресте прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но реализовать его не удалось. Гости также имели возможности отличиться, однако им также не удалось добиться успеха — ничья 0:0.

Результаты остальных встреч 9-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 3:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0. Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение после 9 туров: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск» — 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

20 мая. «Динамо» (Брест) — БАТЭ;.

21 мая. «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»;.

22 мая. «Славия» — «Городея», «Шахтер» — «Белшина»;.

23 мая. «Смолевичи» — «Минск», «Слуцк» — «Рух», «Ислочь» — «Энергетик-БГУ», «Витебск» — «Динамо» (Минск).

Рух
0:0
Первый тайм: 0:0
Смолевичи
Футбол, Беларусь, 9-й тур17.05.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ОСК Брестский, 512 зрителей
Главные тренеры
Александр СедневАлександр Бразевич
Составы команд
1Александр Нечаев
12Артем Гомелько
3Артем Рахманов
3Иван Василенок
26Сергей Тихоновский
22′
5Эдуард Жевнеров
59Илья Колпачук
99Муталип Алибеков
13Александр Мигунов
72′
8Евгений Барсуков
19Денис Гречихо
20Константин Котов
31Максим Чиж
22Алексей Бутаревич
77Абдулайе Диалло
97Жан-Морель По
10Павел Седько
67′70′
7Анатолий Макаров
90′
15Егор Богомольский
11Дмитрий Щегрикович
20Артем Концевой
88′
9Владислав Мухамедов
76′
7Олег Никифоренко
30Александр Александрович
22Георгий Андроник
75′
10Иван Верас
59′
99Богдан Садовский
24Алексей Вакулич
87′
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
9Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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