«Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью в 9-м туре футбольного чемпионата Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» сыграли вничью со «Смолевичами» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» сыграли вничью со «Смолевичами» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Бресте прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но реализовать его не удалось. Гости также имели возможности отличиться, однако им также не удалось добиться успеха — ничья 0:0.
Результаты остальных встреч 9-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 3:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0. Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение после 9 туров: БАТЭ — 19 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск» — 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.
В следующем туре встречаются:
20 мая. «Динамо» (Брест) — БАТЭ;.
21 мая. «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»;.
22 мая. «Славия» — «Городея», «Шахтер» — «Белшина»;.
23 мая. «Смолевичи» — «Минск», «Слуцк» — «Рух», «Ислочь» — «Энергетик-БГУ», «Витебск» — «Динамо» (Минск).
|Александр Седнев
|Александр Бразевич
|1
|Александр Нечаев
|12
|Артем Гомелько
|3
|Артем Рахманов
|3
|Иван Василенок
|26
|Сергей Тихоновский
22′
|5
|Эдуард Жевнеров
|59
|Илья Колпачук
|99
|Муталип Алибеков
|13
|Александр Мигунов
72′
|8
|Евгений Барсуков
|19
|Денис Гречихо
|20
|Константин Котов
|31
|Максим Чиж
|22
|Алексей Бутаревич
|77
|Абдулайе Диалло
|97
|Жан-Морель По
|10
|Павел Седько
67′70′
|7
|Анатолий Макаров
90′
|15
|Егор Богомольский
|11
|Дмитрий Щегрикович
|20
|Артем Концевой
88′
|9
|Владислав Мухамедов
76′
|7
|Олег Никифоренко
|30
|Александр Александрович
|22
|Георгий Андроник
75′
|10
|Иван Верас
59′
|99
|Богдан Садовский
|24
|Алексей Вакулич
87′
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)