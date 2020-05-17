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21:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Смолов избежал штрафа за отъезд в Россию

Испанский футбольный клуб «Сельта» не будет штрафовать форварда Федора Смолова, покидавшего расположение команды ради поездки в Россию. Об этом изданию РБК рассказал агент игрока Герман Ткаченко.

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Источник: РИА "Новости"

При этом партнер россиянина, датчанин Пионе Систо, по информации El Desmarque, получил рекордный в истории команды штраф в 60 тысяч евро. Хавбек в марте без разрешения клуба на машине уехал домой в Данию. Сейчас клуб рассматривает возможность продать футболиста.

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17 апреля главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия назвал отъезд Смолова в Россию ошибкой, отметив, что не только клуб, но и правительство страны рекомендовало игрокам не покидать Испанию из-за пандемии коронавируса.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не уточнялось. Позднее Смолов рассказал, что отпрашивался у руководства и объяснил решение вернуться на родину «необходимостью быть ближе к семье». В расположение испанской команды россиянин прибыл 5 мая.

Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января 2020 года. Соглашение действует до конца сезона. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

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Во время загрузки произошла ошибка.
21:51 (мск)© Piter.tv
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