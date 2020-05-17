«Иногда ты вываливаешь все грязное белье в прачечной». Спаллетти отказался комментировать увольнение из «Интера»

Источник: AFP 2020

— У меня много приятных воспоминаний об «Интере», — цитирует Sky Sport Italia Спаллетти. — Оба сезона мы закончили в зоне Лиги чемпионов с соперниками, дышавшими нам в спину.

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Не знаю, как оценивалось мое время в «Интере», но, на мой взгляд, выход в Лигу чемпионов — вторая по значимости цель после скудетто. Думаю, выход в Лигу чемпионов важнее победы в Кубке Италии. Пусть это не трофей, но он позволяет участвовать в лучшем турнире мира.

У меня были определенные трудности, но я никогда не использовал команду в личных целях. Я никогда не пытался сохранить свой имидж за счет команды. Ты либо делаешь вещи профессионально, либо занимаешься стиркой грязного белья дома.