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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Алессандро Дель Пьеро попал в больницу

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе. Бывший итальянский футболист поспешил успокоить болельщиков и сообщил, что оказался в больнице не из-за коронавируса, а из-за камней в почках.

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«До сих пор не могу поверить, что такая маленькая 3-миллиметровая штука может доставить столько проблем», — написал Дель Пьеро в соцсетях.

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Дель Пьеро выступал в составе «Ювентуса» 1993 по 2012 год. В составе туринского клуба форвард — чемпион Италии (сезон-1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2011/2012), обладатель Кубка Италии (сезон-1994/1995) и Суперкубка страны (сезон-1995/1996, 1996/1997, 2001/2002, 2002/2003), а также победитель Лиги чемпионов (сезон-1995/1996).

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00:47 (мск)© UA-Football
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