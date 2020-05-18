Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе. Бывший итальянский футболист поспешил успокоить болельщиков и сообщил, что оказался в больнице не из-за коронавируса, а из-за камней в почках.