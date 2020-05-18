Озвучены сроки возобновления и завершения сезона КПЛ-2020
На данный момент ПФЛК рассматривает четыре срока возобновления и окончания сезона матчей казахстанской
На данный момент ПФЛК рассматривает четыре срока возобновления и окончания сезона матчей казахстанской
В частности:
— с 31 мая по 4 октября 2020 года;
— с 10 июня по 25 октября 2020 года;
— с 20 июня по 8 ноября 2020 года;
— с 1 июля по 22 ноября 2020 года.
Напомним, что чемпионат Казахстана по футболу сезона-2020 начался в марте, но был приостановлен