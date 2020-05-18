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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены сроки возобновления и завершения сезона КПЛ-2020

На данный момент ПФЛК рассматривает четыре срока возобновления и окончания сезона матчей казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

В частности:

— с 31 мая по 4 октября 2020 года;
— с 10 июня по 25 октября 2020 года;
— с 20 июня по 8 ноября 2020 года;
— с 1 июля по 22 ноября 2020 года.

Напомним, что чемпионат Казахстана по футболу сезона-2020 начался в марте, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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