Переболевшего коронавирусом игрока «Челси» задержали после встречи с моделью
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум
Инцидент произошел утром 17 мая. Девушка, имя которой не сообщается, вызвала в пентхаус игрока на западе Лондона полицию и скорую помощь. Детали произошедшего не раскрываются, однако известно, что
В итоге девушка отправилась в больницу, а 19-летнего игрока задержали. В марте полузащитник переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.
16 мая сообщалось, что футболист Английской
В нынешнем сезоне