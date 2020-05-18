Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей для футбола

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

По мнению специалиста, подобная мера хороша лишь в краткосрочной перспективе в сложившихся условиях. Француз считает, что представить себе проведение целого сезона на пустых стадионах невозможно, так как это нанесет игре огромный урон.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3e6a2fd06e8d4d79624d" data-vnd="3e6a2fd06e8d4d79624d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3e6a2fd06e8d4d79624d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Венгер отметил, что спешить с возвращением болельщиков на трибуны нельзя. Прежде всего, нужно убедиться в безопасности проведения массовых мероприятий.

Английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие мировые футбольные турниры, была приостановлена в начале марта из-за пандемии коронавируса. 16 мая возобновился розыгрыш немецкой Бундеслиги, матчи проходят без зрителей. В похожем формате будет доигран и сезон в Тинькофф Российской премьер-лиги. Старт турнира намечен на 21 июня.