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10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей для футбола

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о вреде для футбола матчей без зрителей. Об этом сообщает Sky Sports.

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По мнению специалиста, подобная мера хороша лишь в краткосрочной перспективе в сложившихся условиях. Француз считает, что представить себе проведение целого сезона на пустых стадионах невозможно, так как это нанесет игре огромный урон.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Венгер отметил, что спешить с возвращением болельщиков на трибуны нельзя. Прежде всего, нужно убедиться в безопасности проведения массовых мероприятий.

Английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие мировые футбольные турниры, была приостановлена в начале марта из-за пандемии коронавируса. 16 мая возобновился розыгрыш немецкой Бундеслиги, матчи проходят без зрителей. В похожем формате будет доигран и сезон в Тинькофф Российской премьер-лиги. Старт турнира намечен на 21 июня.


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