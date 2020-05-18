Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей для футбола
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о вреде для футбола матчей без зрителей. Об этом сообщает Sky Sports.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о вреде для футбола матчей без зрителей. Об этом сообщает Sky Sports.
По мнению специалиста, подобная мера хороша лишь в краткосрочной перспективе в сложившихся условиях. Француз считает, что представить себе проведение целого сезона на пустых стадионах невозможно, так как это нанесет игре огромный урон.
При этом Венгер отметил, что спешить с возвращением болельщиков на трибуны нельзя. Прежде всего, нужно убедиться в безопасности проведения массовых мероприятий.
Английская