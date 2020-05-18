Министр спорта Великобритании: Переговоры по возобновлению АПЛ еще не завершены
ТАСС, 18 мая. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что переговоры с Английской
ТАСС, 18 мая. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что переговоры с Английской
«Мы еще не достигли всех необходимых соглашений, но нацелены на то, что АПЛ возобновится за закрытыми дверями с середины июня», — сказал Дауден. Он также надеется, что удастся договориться о бесплатных трансляциях некоторых матчей лиги, это будет служить компенсацией за то, что люди вынуждены оставаться дома.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта