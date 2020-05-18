Футболист сборной Казахстана получил шанс выйти в высший дивизион с европейским клубом

Источник: AP 2020

Решение высших футбольных властей Бельгии призвало клубы провести второй матч и определить участника высшего дивизиона на следующий сезон.

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В Бельгии запрещены спортивные мероприятия до 31 июля, при этом федерация подчеркивает, что «Беерсхот» и «Левен» должны сыграть до 7 августа, когда стартует новый сезон. Еще одно условие: командам необходимо определиться с датой и местом проведения матча до 31 мая, иначе место в высшем дивизионе будет отдано «Вестерло» (этот клуб выиграл второй дивизион по сумме двух кругов).

Таким образом, «Беерсхот» и «Левен» скорее всего сыграют ответный матч в другой стране, предположительно в Германии. Первый стыковой матч, в котором выиграл «Беерсхот» (1:0), будет учитываться по итогам противостояния. Отметим, что по информации Vesti.kz Вороговский по-прежнему не вернулся в Казахстан и ожидает решения клуба.