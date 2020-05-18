Футбольная перезагрузка по-немецки. Бундеслига возобновилась в «экспериментальном» режиме

Источник: AP 2020

После нескольких месяцев режима самоизоляции немецкие болельщики соскучились по футболу и готовы смотреть его даже в измененном формате, для клубов же сейчас жизненно важны деньги от телетрансляций оставшихся матчей. На данном этапе такой компромисс с натяжкой устраивает все стороны. Полярность мнений демонстрируют и опросы: по версии телеканала ZDF возобновление чемпионата Германии поддерживает 31% респондентов, по версии спортивного издания «Киккер» — 56%.

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После 66 дней вынужденной паузы турнир возобновился в субботу шестью матчами, центральной встречей дня стало рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Главное по накалу противостояние в немецком футболе, состоявшееся в 180-й раз, прошло без особой интриги и закончилось победой дортмундцев со счетом 4:0. Но обсуждают сейчас в первую очередь не спортивную составляющую, а антураж: тренеры сидели в масках с символикой клуба, игроки после забитых голов аплодировали пустым трибунам, а вместо рукопожатий и объятий ограничились ударами локтями. Именно к такому формату на ближайшее время придется привыкать не только немецким болельщикам, но и любителям футбола из других стран, поскольку бундеслига в данный момент является главным спортивным турниром в мире.

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Правила гигиены

Перед возобновлением чемпионата Германская футбольная лига (DFL) разработала регламент мер по предотвращению распространения коронавируса при проведении матчей. В документе есть ряд спорных пунктов, как, например, запрет на рукопожатия перед игрой. Но, несмотря на строгость, введение такого комплекса мер было необходимо для получения одобрения на возобновление чемпионата со стороны властей и органов здравоохранения.

Стадионы, согласно этой концепции, условно делятся на три зоны: игровая часть, трибуны, включая внутренние помещения, и прилегающие территории. В каждой из этих зон допускается единовременное нахождение ограниченного числа людей, регламентированы графики прибытия участников матча на стадион, футболисты максимально разводятся по подтрибунным коридорам.

Партнерам по команде запрещено в полном составе находиться в раздевалке до и после игры: полевые футболисты, вошедшие в стартовый состав, вратари и запасные должны находиться в трех разных помещениях. Проводить разминку команды могут только в разное время.

Традиционный выход из подтрибунного помещения перед матчем теперь тоже выглядит по-другому: игроки выходят не параллельно, а друг за другом, в перерыве и после финального свистка футболисты покидают поле в разных направлениях. На скамейке запасных игроки и тренерский штаб сидят с соблюдением дистанции в полтора метра.

Во время игр на стадионе, помимо футболистов, сотрудников клубов и судейских бригад, также находятся телевизионщики, обслуживающий персонал, «стюарды» и журналисты. При входе на стадион у всех измеряют температуру, мячи обрабатывают дезинфицирующим средством.

Реакция на нововведения

Изменения, введенные из-за пандемии, продолжают вызывать вопросы. Например, болельщики не понимают, почему нельзя жать друг другу руки перед матчем, если при подаче угловых или розыгрыше штрафных ударов избегать прямых контактов не получается ни при каких обстоятельствах.

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На 82-тысячном стадионе в Дортмунде в субботу находилось около 300 человек. «Я бы, очевидно, предпочел играть в нормальных условиях, но нам всем нужно адаптироваться к отсутствию фанатов», — сказал полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт в послематчевом интервью пресс-службе клуба.

«Это сюрреализм, мне со всего мира писали сообщения, — говорит спортивный директор “Боруссии” Ханс-Йоахим Ватцке. — Альтернатив нет, и я рад, что футбол продолжается. Если мы сейчас докажем, что эта концепция имеет право на существование, то люди в ближайшие недели станут относиться к такому формату лояльнее».

Тренер «Шальке» Давид Вагнер назвал «абсурдной» атмосферу на стадионе, об отсутствии поддержки упомянул полузащитник команды Даниэль Калиджури.

Помимо дортмундской, в субботу свой матч проводила «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, одержавшая на выезде победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне со счетом 3:1. «Нет давления со стороны фанатов, — сказал игрок “Айнтрахта” Мартин Хинтереггер, спасение которого в одном из эпизодов матча может войти в число лучших моментов сезона. — Ощущается, будто это тренировочный матч».

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Как встречают рестарт лиги на примере Берлина

Также болельщиков удивляет полный запрет на посещение матчей зрителями, высказываются предположения о возможности допуска ограниченного числа болельщиков при соблюдении всех гигиенических норм. Лига и власти отвечают, что такая может послужить поводом для сбора фанатов в большие группы для поддержки перед стадионом. В воскресенье вечером в Берлине «Унион» принимал действующего чемпиона и лидера текущего сезона мюнхенскую «Баварию», и корреспондент ТАСС решил лично убедиться, насколько эти опасения справедливы.

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«Унион» базируется в восточной части Берлина (в районе Кёпеник) и известен преданностью своих фанатов. Болельщики сдавали кровь для спасения клуба от банкротства, участвовали в реконструкции стадиона, вместе с футболистами традиционно отмечают Рождество на домашней арене. Клуб проводит дебютный сезон в бундеслиге, он пробился в элиту немецкого футбола через стыковые матчи по окончании предыдущего сезона, обыграв по сумме встреч за счет гостевых голов «Штутгарт». Выход в высший дивизион стал большой сенсацией и огромным успехом для команды с окраины германской столицы.

«Унион» — это действительно локальная история: чтобы попасть на стадион, нужно потратить полчаса, проехав на городской электричке путь из центра города в Кёпеник, затем пройти около километра мимо местного аналога садового товарищества, потом через густую лесополосу. Название арены переводится как «У старого лесничества», а фанатской трибуны — «Лесная».

В условиях пандемии и запрета на посещение матчей никаких сенсаций возле стадиона не было. Неработающие кассы, закрытые подходы к арене, автомобили со стражами порядка, конная полиция, с десяток фотожурналистов, берлинцы, гуляющие через лес семьями. А также не больше двух десятков болельщиков в клубной атрибутике. Три подростка залезли на дерево, чтобы взглянуть на поле, но их быстро согнала вниз полиция: «Понятно, что все сейчас у телевизора, у закрытых ворот после стартового свистка делать нечего», — сказал корреспонденту ТАСС один из полицейских.

С 15 мая в Берлине начали работать рестораны, болельщики воспользовались этим. В традиционном баре Кёпеника, стены которого увешаны атрибутикой «Униона», собрались 50 посетителей, больше человек заведение пускать не имеет права.

Внутри все сидели максимум по два-три человека за большими столами, официанты работали в защитных масках. В заведение сверх нормы пускали лишь репортеров после предъявления журналистского удостоверения. Берлинцы проиграли со счетом 0:2, но было видно, что просмотр матча в любимом кафе для болельщиков стал отдушиной после непростых месяцев карантина.

Экономический аспект

Согласно самому неблагоприятному сценарию, кризис из-за пандемии обойдется немецким профессиональным клубам в €750 млн. При дискуссии о возобновлении футбола в Германии нельзя забывать о роли прав на телетрансляции. Клубы только за этот сезон получат €1,2 млрд от телевидения, а последний транш за текущую часть чемпионата составляет €304 млн. По словам главы DFL Кристиана Зайферта, нынешний «экспериментальный» режим — «единственный шанс выжить» в сложные времена.

Положительное влияние возобновления с финансовой точки зрения очевидно на примере «Боруссии» из Мёнхенгладбаха: без игр клуб бы недополучил €13 млн, а участвуя в играх без зрителей заработает на телеправах €22 млн.