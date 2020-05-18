Конвейер талантов. За какие клубы КПЛ играет больше всего воспитанников

«Астана» является шестикратным чемпионом Казахстана по футболу. Однако столичный клуб плохо работает со своим резервом. В этом отношении северян обставили «Кайрат» и «Тараз», которые в своих составах имеют больше всего местных талантов — по 12 человек. Подробности приводит корреспондент Vesti.kz со ссылкой на данные Transfermarkt.