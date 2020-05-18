Конвейер талантов. За какие клубы КПЛ играет больше всего воспитанников

В скобках указано количество воспитанников в текущих составах клубов, а ниже — их общая стоимость.
«Кайрат» (12) — Айбол Абикен, Сергей Кейлер, Нурлан Даиров, Нуралы Алип, Вячеслав Швырев, Султанбек Астанов, Артур Шушеначев, Адам Адахаджиев, Данияр Усенов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт, Алиби Тузакбаев.
Общая стоимость: 3,88 миллиона евро.
«Тараз» (12) — Мухаммеджан Сейсен, Джурахон Бабаханов, Алмаз Хамытбеков, Максат Амирханов, Алишер Сулей, Берик Айтбаев, Абзал Таубай, Бекзат Шадманов, Мадияр Нуралы, Динмухамед Караман, Гаврил Кан, Адилет Абденаби.
Общая стоимость: 2,7 миллиона евро.
«Ордабасы» (7): Мардан Толебек, Самат Шамши, Улар Жаксыбаев, Бекхан Шайзада, Эльхан Астанов, Аслудин Хаджиев, Мадижан Айтбаев.
Общая стоимость: 1,18 миллиона евро.
«Иртыш» (6): Григорий Сартаков, Тимур Байжанов, Артем Попов, Арман Кенесов, Серикбол Капанов, Данил Кузнецов.
Общая стоимость: 800 тысяч евро.
«Шахтер» (5): Геворг Наджарян, Жан Али Пайруз, Егор Цуприков, Егор Алишаускас, Матвей Герасимов.
Общая стоимость: 1,2 миллиона евро.
«Кайсар» (5): Думан Нарзилдаев, Шохан Абзалов, Оркен Махан, Бекзат Курманбекулы, Нурымжан Салайдин.
Общая стоимость: 975 тысяч евро.
«Кызыл-Жар СК» (5): Александр Соколенко, Виктор Гунченко, Дмитрий Савченко, Максим Скорых, Артем Черединов.
Общая стоимость: 900 тысяч евро.
«Каспий» (3): Амандык Набиханов, Ерлан Кадырбаев, Бекзат Кабылан.
Общая стоимость: 550 тысяч евро.
«Тобол» (3): Султан Бусурманов, Данияр Семченков, Роман Асранкулов.
Общая стоимость: 225 тысяч евро.
«Жетысу» (2): Айбар Жаксылыков, Мади Хасейн.
Общая стоимость: 325 тысяч евро.
«Окжетпес» (2): Ярослав Багинский, Нияз Идрисов.
Общая стоимость: 225 тысяч евро.
«Астана» (2): Данил Подымский, Динмухамед Кашкен.
Общая стоимость: 150 тысяч евро.
Отметим, что в КПЛ-2020 были сыграны два тура, а также некоторые перенесенные матчи, после чего футбольный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.