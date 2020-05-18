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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Конвейер талантов. За какие клубы КПЛ играет больше всего воспитанников

«Астана» является шестикратным чемпионом Казахстана по футболу. Однако столичный клуб плохо работает со своим резервом. В этом отношении северян обставили «Кайрат» и «Тараз», которые в своих составах имеют больше всего местных талантов — по 12 человек. Подробности приводит корреспондент Vesti.kz со ссылкой на данные Transfermarkt.

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В скобках указано количество воспитанников в текущих составах клубов, а ниже — их общая стоимость.

«Кайрат» (12) — Айбол Абикен, Сергей Кейлер, Нурлан Даиров, Нуралы Алип, Вячеслав Швырев, Султанбек Астанов, Артур Шушеначев, Адам Адахаджиев, Данияр Усенов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт, Алиби Тузакбаев.

Общая стоимость: 3,88 миллиона евро.

«Тараз» (12) — Мухаммеджан Сейсен, Джурахон Бабаханов, Алмаз Хамытбеков, Максат Амирханов, Алишер Сулей, Берик Айтбаев, Абзал Таубай, Бекзат Шадманов, Мадияр Нуралы, Динмухамед Караман, Гаврил Кан, Адилет Абденаби.

Общая стоимость: 2,7 миллиона евро.

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«Ордабасы» (7): Мардан Толебек, Самат Шамши, Улар Жаксыбаев, Бекхан Шайзада, Эльхан Астанов, Аслудин Хаджиев, Мадижан Айтбаев.

Общая стоимость: 1,18 миллиона евро.

«Иртыш» (6): Григорий Сартаков, Тимур Байжанов, Артем Попов, Арман Кенесов, Серикбол Капанов, Данил Кузнецов.

Общая стоимость: 800 тысяч евро.

«Шахтер» (5): Геворг Наджарян, Жан Али Пайруз, Егор Цуприков, Егор Алишаускас, Матвей Герасимов.

Общая стоимость: 1,2 миллиона евро.

«Кайсар» (5): Думан Нарзилдаев, Шохан Абзалов, Оркен Махан, Бекзат Курманбекулы, Нурымжан Салайдин.

Общая стоимость: 975 тысяч евро.

«Кызыл-Жар СК» (5): Александр Соколенко, Виктор Гунченко, Дмитрий Савченко, Максим Скорых, Артем Черединов.

Общая стоимость: 900 тысяч евро.

«Каспий» (3): Амандык Набиханов, Ерлан Кадырбаев, Бекзат Кабылан.

Общая стоимость: 550 тысяч евро.

«Тобол» (3): Султан Бусурманов, Данияр Семченков, Роман Асранкулов.

Общая стоимость: 225 тысяч евро.

«Жетысу» (2): Айбар Жаксылыков, Мади Хасейн.

Общая стоимость: 325 тысяч евро.

«Окжетпес» (2): Ярослав Багинский, Нияз Идрисов.

Общая стоимость: 225 тысяч евро.

«Астана» (2): Данил Подымский, Динмухамед Кашкен.

Общая стоимость: 150 тысяч евро.

Отметим, что в КПЛ-2020 были сыграны два тура, а также некоторые перенесенные матчи, после чего футбольный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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