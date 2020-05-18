Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Беларуси по футболу

В борьбе за выход в 1/16 финала кубкового турнира сыграют:

«Полоцк-2019» — «Химик» (Светлогорск),

«Стэнлес» (Пинск) — «Арсенал» (Дзержинск),

«Новая Припять» (Ольшаны) — «Волна» (Пинск),

«Барановичи» — «Сморгонь»,

«Строитель» (Копыль) — «Орша»,

«Спартак» (Шклов) — «Нафтан» (Новополоцк),

«Осиповичи» — «Спутник» (Речица),

БГУ (Минск) — «Гомель»,

«СМИ-Автотранс» (Смолевичи) — «Слоним-2017»,

«Мелиоратор» (Житковичи) — «Лида»,

«Першы Рэгiен» (Брест) — «Локомотив» (Гомель),

«Горки» — «Ошмяны»,

«Кронон» (Столбцы) — «Гранит» (Микашевичи),

«Энергетик-БГАТУ» (Минск) — «Островец»,

«Бумпром» (Гомель) — «Днепр» (Могилев).

Все матчи запланированы на 6 июня.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня. На этой стадии в борьбу вступят представители высшей лиги чемпионата Беларуси.