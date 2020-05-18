Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Беларуси по футболу
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка второго раунда розыгрыша Кубка Беларуси — 2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка второго раунда розыгрыша Кубка Беларуси — 2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В борьбе за выход в 1/16 финала кубкового турнира сыграют:
«Полоцк-2019» — «Химик» (Светлогорск),
«Стэнлес» (Пинск) — «Арсенал» (Дзержинск),
«Новая Припять» (Ольшаны) — «Волна» (Пинск),
«Барановичи» — «Сморгонь»,
«Строитель» (Копыль) — «Орша»,
«Спартак» (Шклов) — «Нафтан» (Новополоцк),
«Осиповичи» — «Спутник» (Речица),
БГУ (Минск) — «Гомель»,
«СМИ-Автотранс» (Смолевичи) — «Слоним-2017»,
«Мелиоратор» (Житковичи) — «Лида»,
«Першы Рэгiен» (Брест) — «Локомотив» (Гомель),
«Горки» — «Ошмяны»,
«Кронон» (Столбцы) — «Гранит» (Микашевичи),
«Энергетик-БГАТУ» (Минск) — «Островец»,
«Бумпром» (Гомель) — «Днепр» (Могилев).
Все матчи запланированы на 6 июня.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня. На этой стадии в борьбу вступят представители высшей лиги чемпионата Беларуси.
В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок: 24 мая на минском стадионе «Динамо» трофей разыграют борисовский БАТЭ и брестское «Динамо».