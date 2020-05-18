«Астана» обошла «Кайрат» по цене стартового состава в КПЛ-2020

С ним столичный клуб переиграл в гостях «Каспий» (3:2) в рамках второго тура. Общая стоимость появившихся на поле футболистов, согласно данным Transfermarkt, составила 16,7 миллиона евро.

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Второе место по этому показателю занял «Кайрат», который со стартовым составом в 14,4 миллиона евро уступил на выезде «Шахтеру» (0:1) во втором туре.

Тройку замкнул «Тобол», отыгравший гостевую встречу второго тура с «Жетысу» вничью (0:0) с общей стоимостью состава в 11,03 миллиона евро.

В то же время самая дорогая скамейка запасных также оказалась у «Астаны» — 10,5 миллиона евро во время перенесенной игры 18-го тура с «Ордабасы» (1:1).

У «Кайрата» второй показатель — 6,78 миллиона евро в перенесенном матче 21-го тура с «Окжетпесом» (5:0).

Третья строчка оказалась за «Ордабасы» — 4,38 миллиона евро в той же перенесенной игре 18-го тура с «Астаной» (1:1).