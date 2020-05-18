«Ювентус» продлит контракт с Дибалой до 2025 года
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подпишет новое соглашение с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подпишет новое соглашение с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Новый контракт 26-летнего игрока будет рассчитан сроком до 2025 года. Переговоры о подписании соглашения начнутся, как только агент аргентинца сможет прибыть в Турин.
Зарплата Дибалы, составляющая сейчас 7,5 млн евро в год, будет увеличена, также в соглашении будут прописаны бонусы.
В нынешнем сезоне Серии А футболист провел 24 матча, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач.
Источник — Football Italia