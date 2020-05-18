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14:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» продлит контракт с Дибалой до 2025 года

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подпишет новое соглашение с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

Новый контракт 26-летнего игрока будет рассчитан сроком до 2025 года. Переговоры о подписании соглашения начнутся, как только агент аргентинца сможет прибыть в Турин.

Зарплата Дибалы, составляющая сейчас 7,5 млн евро в год, будет увеличена, также в соглашении будут прописаны бонусы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Серии А футболист провел 24 матча, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач.

Источник — Football Italia

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