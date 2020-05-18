«Ювентус» продлит контракт с Дибалой до 2025 года

Источник: Reuters

Новый контракт 26-летнего игрока будет рассчитан сроком до 2025 года. Переговоры о подписании соглашения начнутся, как только агент аргентинца сможет прибыть в Турин.

Зарплата Дибалы, составляющая сейчас 7,5 млн евро в год, будет увеличена, также в соглашении будут прописаны бонусы.

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В нынешнем сезоне Серии А футболист провел 24 матча, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач.