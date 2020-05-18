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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Агент Бахтиярова о судах и карьере игрока: «Кайрат» тратит деньги, выбрасывая их на помойку

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы футболиста молодежной сборной Казахстана Акмаля Бахтиярова, в интервью Vesti.kz рассказал, будет ли нападающий играть в завершающей части чемпионата России и каковы их взаимоотношения с прежним клубом игрока «Кайратом». Также он высказался о карьерном будущем казахстанца.

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— Дмитрий, чемпионат России возобновляется 21 июня, а 30 июня истекает контракт Акмаля с «Сочи». Что будет дальше?

— Автоматически контракт продлится на ближайшие два месяца, то есть на срок завершающего этапа сезона. Дальше посмотрим.

— Это значит, как минимум два месяца он будет еще в «Сочи»?

— Конечно. Но у нас есть другая странная ситуация, «Кайрат» уже дважды проиграл в судах по поводу Акмаля. Они подают апелляции, сейчас обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). До этого просили пять миллионов, сейчас — четыреста тысяч. К чему я это говорю? Просто зачем «Кайрат» тратит деньги, выбрасывая их на помойку? ФИФА уже приняла решение. Как я понимаю, какие-то юристы разводят руководителя «Кайрата» на деньги. Игрок покинул клуб два года назад, а они все судятся и проигрывают.

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Если они так хотят, чтобы Акмаль сыграл за «Кайрат», то они могут взять его в аренду у «Сочи». Но чего они раньше его не хотели? Когда он был, то вообще не играл, даже тренироваться не позволяли. У Акмаля в «Кайрате» зарплата была 200 долларов, а теперь они теряют столько денег в судах, что можно было всю академию содержать. Игрок готов был переподписать контракт, но когда тебе предлагают 200 долларов — это не нормально, смешно. Но дело даже не в деньгах, ему обещали, что он будет тренироваться с основой, а в итоге он работал во второй команде.

— Вы общались по поводу судов с Кайратом Боранбаевым?

— Да что тут говорить, видимо, кто-то льет ему в уши всякую чушь.

— Возвращаясь к будущему в карьере Акмаля. После завершения сезона он останется в клубе или будете искать другие варианты?

— Из-за коронавируса пока нет ясности. Да, Акмаль может стать свободным агентом, посмотрим, как все будет.

— Но у вас и у него есть какой-то приоритет?

— Я думал над тем, что стоит отправить его в Европу, но просто мы не знаем, когда откроют границы. Поэтому, скорее всего, продолжит играть в России. Тот же «Сочи» — там нет никаких проблем, в клубе им довольны. Тем более со следующего сезона он перестанет быть легионером в РПЛ — из-за этого мы пока не торопимся по поводу контракта.

— В РПЛ и во всем мировом футболе вводят пять замен, и учитывая, что Акмаль играл в этом сезоне очень мало, можно сказать, что это — шанс для него?

— Да, я думаю, у него будут шансы, и тренер говорит, что он ему нравится. Есть другой нюанс: «Сочи» сейчас играет в системе 3−5−2, Акмаль — левый или правый вингер, но при такой схеме ему надо играть по всей бровке. Это не совсем его позиция. Когда команда перестраивается, то у него есть шанс. Но его сейчас наигрывают латералем, он набирает навыки, будучи, безусловно, скорее атакующим игроком.

Напомним, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. В нынешнем сезоне Бахтияров провел два матча за «Сочи» в РПЛ и одну игру в Кубке России.

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