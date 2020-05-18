Клубы чемпионата Англии по футболу проголосовали за возобновление тренировок

Источник: AP 2020

Клубы вернутся к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Теперь АПЛ совместно с игроками, менеджерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.

«Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом Английской премьер-лиги, безопасное возвращение к тренировкам будет пошаговым», — говорится в заявлении.