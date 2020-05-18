Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17.05
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Формуле-1 70 лет
16:52 (мск), источник: ТАСС

Клубы чемпионата Англии по футболу проголосовали за возобновление тренировок

ТАСС, 18 мая. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) единогласно проголосовали за возобновление тренировочного процесса после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AP 2020

Клубы вернутся к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Теперь АПЛ совместно с игроками, менеджерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.

«Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом Английской премьер-лиги, безопасное возвращение к тренировкам будет пошаговым», — говорится в заявлении.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне.

Читайте также
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
Источник: Отец Хабиба по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Игрок «Рубина» с коронавирусом контактировал с братом-динамовцем
Алине Загитовой исполнилось 18 лет (фото)
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь