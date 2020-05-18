Клубы чемпионата Англии по футболу проголосовали за возобновление тренировок
ТАСС, 18 мая. Футбольные клубы Английской
ТАСС, 18 мая. Футбольные клубы Английской
Клубы вернутся к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Теперь АПЛ совместно с игроками, менеджерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.
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