Матч футбольного чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Минск» перенесен

В частности, на более поздний срок перенесен поединок 10-го тура команд высшей лиги между «Смолевичами» и «Минском», который должен был состояться 23 мая. Также перенесены встреча дублирующих составов этих команд и матч дублеров жодинского «Торпедо-БелАЗа» и гродненского «Немана».