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18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Матч футбольного чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Минск» перенесен

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» перенесло несколько матчей чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В частности, на более поздний срок перенесен поединок 10-го тура команд высшей лиги между «Смолевичами» и «Минском», который должен был состояться 23 мая. Также перенесены встреча дублирующих составов этих команд и матч дублеров жодинского «Торпедо-БелАЗа» и гродненского «Немана».

Ранее АБФФ перенесла матч 9-го тура между «Минском» и «Неманом», а также встречу 5-го тура среди команд 1-й лиги «Арсенал» (Дзержинск) — «Локомотив» (Гомель).

Новые даты проведения отложенных игр будут определены позже.

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