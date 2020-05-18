Матч футбольного чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Минск» перенесен
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» перенесло несколько матчей чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола» перенесло несколько матчей чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В частности, на более поздний срок перенесен поединок 10-го тура команд высшей лиги между «Смолевичами» и «Минском», который должен был состояться 23 мая. Также перенесены встреча дублирующих составов этих команд и матч дублеров жодинского «Торпедо-БелАЗа» и гродненского «Немана».
Ранее АБФФ перенесла матч 9-го тура между «Минском» и «Неманом», а также встречу 5-го тура среди команд 1-й лиги «Арсенал» (Дзержинск) — «Локомотив» (Гомель).
Новые даты проведения отложенных игр будут определены позже.