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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

Луис Велозу признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗа» Луис Велозу признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: torpedo-belaz.by

В победной домашней встрече с «Городеей» (3:1) 23-летний бразилец стал одним из лидеров торпедовцев, оформив голевой дубль.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич.

До этого лучшими признавались полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар, голкипер Денис Панкратов («Слуцк»), полузащитник Габриэль Рамос, форвард Валерий Горбачик (оба — «Торпедо-БелАЗ»), форвард Никита Мельников, голкипер Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), а также форвард Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 19 очков, на балл меньше у «Торпедо-БелАЗа» и «Энергетика-БГУ».

Матчи 10-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 20—23 мая.

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