Агент Райола рассказал, почему Холанд не перешёл в «Ювентус»

«Холанд не перешёл в “Ювентус”, так как они бы отправили его играть за молодёжный состав», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021 года в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.