Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17.05
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Райола рассказал, почему Холанд не перешёл в «Ювентус»

Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал, что он воспрепятствовал переходу своего подопечного в туринский «Ювентус».

Наверх
Источник: AFP 2020

«Холанд не перешёл в “Ювентус”, так как они бы отправили его играть за молодёжный состав», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021 года в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.

Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
«Спартак» отдал за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Майк Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме
Игрок «Рубина» с коронавирусом контактировал с братом-динамовцем
Алине Загитовой исполнилось 18 лет (фото)
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь