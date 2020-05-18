КФФ может отменить розыгрыш Кубка Казахстана по футболу
Казахстанская федерация футбола (КФФ) может отменить проведение Кубка страны
Казахстанская федерация футбола (КФФ) может отменить проведение Кубка страны
Ранее стало известно о четырех сроках для возобновления и окончания сезона в
Новый футбольный сезон в Казахстане стартовал 29 февраля, но был остановлен 16 марта — после двух полных туров в КПЛ. Старт предварительного этапа Кубка, первой и второй лиг был отложен.
В 2019 году обладателем Кубка стал «Кайсар», который обыграл «Атырау» в финале и впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу Европы.