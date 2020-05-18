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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ может отменить розыгрыш Кубка Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола (КФФ) может отменить проведение Кубка страны из-за пандемии коронавируса, сообщает KazFootball.kz.

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Ранее стало известно о четырех сроках для возобновления и окончания сезона в премьер-лиги. При принятия решения о старте игр с 20 июня или 1 июля предусмотрен отказ от проведения розыгрыша Кубка.

Новый футбольный сезон в Казахстане стартовал 29 февраля, но был остановлен 16 марта — после двух полных туров в КПЛ. Старт предварительного этапа Кубка, первой и второй лиг был отложен.

В 2019 году обладателем Кубка стал «Кайсар», который обыграл «Атырау» в финале и впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу Европы.

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