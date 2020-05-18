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18 мая, источник: ТАСС

«Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 18 мая. Леверкузенский «Байер» одержал крупную победу над бременским «Вердером» со счетом 4:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Турнир возобновился в субботу после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Кай Хаверц (28-я, 33-я минуты), Митчелл Вайзер (61) и Керем Демирбай (78). У проигравших отличился Теодор Гебре Селассие (30).

«Байер» не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья). Последнее поражение команда потерпела 1 февраля в гостевом матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Серия «Вердера» без побед достигла семи матчей (одна ничья, шесть поражений). Последнюю победу в бундеслиге команда одержала 18 января в гостях над «Фортуной» (1:0).

В турнирной таблице «Байер» занимает пятое место, набрав 50 очков. «Вердер» с 18 очками идет на 17-й строчке. В следующем туре «Байер» в гостях сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Вердер» на выезде встретится с «Фрайбургом». Оба матча запланированы на 23 мая.

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Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

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18 мая© Ньюстюб
Вердер
1:4
Первый тайм: 1:2
Байер
Футбол, Германия, Тур 2618.05.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Флориан КохфельдтПетер Бос
Голы
Теодор Гебре Селассие(Леонардо Биттенкурт)30′
Кай Хаверц(Мусса Диаби)28′
Кай Хаверц(Керем Демирбай)33′
Митчелл Вайзер(Мусса Диаби)61′
Керем Демирбай(Карим Беллараби)78′
Составы команд
1Иржи Павленка
1Лукас Храдецки
13Милош Велькович
5Свен Бендер
44′
18Никлас Мойсандер
54′
12Эдмонд Тапсоба
23Теодор Гебре Селассие
22Дэйли Синкгравен
32Марко Фридль
75′
23Митчелл Вайзер
35Максимилиан Эггештайн
10Керем Демирбай
3Кевин Фогт
85′
11Надим Амири
71′
8Юя Осако
15Юлиан Баумгартлингер
10Леонардо Биттенкурт
71′
20Чарльз Арангис
85′
19Джошуа Саджент
7Паулу Энрике Паулинью
44Филипп Баргфреде
54′
27Флориан Вирц
61′
24Йоханнес Эггештайн
38Карим Беллараби
7Милот Рашица
85′
29Кай Хаверц
85′
22Фин Бартельс
13Лукас Аларио
9Дави Зельке
71′
19Мусса Диаби
62′
41Ник Вольтемаде
9Леон Бэйли
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)13
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
15Фолы14
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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