«Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии по футболу

Источник: AFP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Кай Хаверц (28-я, 33-я минуты), Митчелл Вайзер (61) и Керем Демирбай (78). У проигравших отличился Теодор Гебре Селассие (30).

«Байер» не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья). Последнее поражение команда потерпела 1 февраля в гостевом матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Серия «Вердера» без побед достигла семи матчей (одна ничья, шесть поражений). Последнюю победу в бундеслиге команда одержала 18 января в гостях над «Фортуной» (1:0).

В турнирной таблице «Байер» занимает пятое место, набрав 50 очков. «Вердер» с 18 очками идет на 17-й строчке. В следующем туре «Байер» в гостях сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Вердер» на выезде встретится с «Фрайбургом». Оба матча запланированы на 23 мая.

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