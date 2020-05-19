Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе по версии France Football

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Он также стоит у руля катарской телекомпании beIN Media Group, у которой более 55 млн подписчиков, и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В тройку самых влиятельных людей футбола также входят нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом не указано, какие они занимают места.

Полный рейтинг самых влиятельных людей в футболе будет опубликован 19 мая.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи подозревается в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.