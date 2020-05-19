Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе по версии France Football
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер
Он также стоит у руля катарской телекомпании beIN Media Group, у которой более 55 млн подписчиков, и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В тройку самых влиятельных людей футбола также входят нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом не указано, какие они занимают места.
Полный рейтинг самых влиятельных людей в футболе будет опубликован 19 мая.
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