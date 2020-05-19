Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
24Формуле-1 70 лет
09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе по версии France Football

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей в футболе по версии France Football.

Наверх
Источник: Reuters

Он также стоит у руля катарской телекомпании beIN Media Group, у которой более 55 млн подписчиков, и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В тройку самых влиятельных людей футбола также входят нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом не указано, какие они занимают места.

Полный рейтинг самых влиятельных людей в футболе будет опубликован 19 мая.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи подозревается в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC
Великий гол советского хоккеиста добил Канаду на Суперсерии-72
Девушка футболиста сборной России выложила фото в купальнике
Стали известны имена заболевших коронавирусом в «Динамо»
Клуб МЛС отказался покупать Бэйла
Телеканал «Россия 24» принес извинения Сергею Устюгову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь