Клубам АПЛ сообщили, что матчи без зрителей могут проходить до 2021 года

Источник: AP 2020

Ранее пресс-служба лиги объявила, что с 19 мая команды возобновят тренировки на своих базах. Это решение было принято по итогам голосования владельцев клубов. При этом занятия будут проходить с ограничениями — футболисты пока смогут работать только в небольших группах, соблюдая дистанцию.

Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть нынешний сезон. Аналогичной позиции придерживаются большинство клубов первенства.