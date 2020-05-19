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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубам АПЛ сообщили, что матчи без зрителей могут проходить до 2021 года

Клубам АПЛ сообщили, что матчи за закрытыми дверями могут проходить около года, информирует Daily Mail.

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Источник: AP 2020

Ранее пресс-служба лиги объявила, что с 19 мая команды возобновят тренировки на своих базах. Это решение было принято по итогам голосования владельцев клубов. При этом занятия будут проходить с ограничениями — футболисты пока смогут работать только в небольших группах, соблюдая дистанцию.

Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть нынешний сезон. Аналогичной позиции придерживаются большинство клубов первенства.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,7 млн.

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