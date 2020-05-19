Клубам АПЛ сообщили, что матчи без зрителей могут проходить до 2021 года
Клубам АПЛ сообщили, что матчи за закрытыми дверями могут проходить около года, информирует Daily Mail.
Клубам АПЛ сообщили, что матчи за закрытыми дверями могут проходить около года, информирует Daily Mail.
Ранее
Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,7 млн.