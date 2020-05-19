Футболисты «Райо Вальекано» бойкотируют тренировки из-за сокращений зарплат
Футболисты испанского клуба «Райо Вальекано» отказались от тренировок
Футболисты испанского клуба «Райо Вальекано» отказались от тренировок
По данным источника, 18 мая футболисты мадридского клуба проводили тренировку в домашних условиях, поскольку недовольны сокращением зарплаты. При этом сообщается, что игроки на протяжении двух с половиной месяцев пытались поговорить с руководством клуба, однако так и не получили ответа.
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