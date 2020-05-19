СМИ: Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что задержание произошло из-за нарушения самоизоляции. В марте тест Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат, игроку проходил карантин. Позже стало известно, что правоохранительные органы и скорую помощь в дом футболиста вызывала находившаяся там девушка, которая плохо себя чувствовала. В больнице она сообщила об изнасиловании, а в доме игрока провели обыск.

«Девушка, находившаяся в присутствии сотрудников бригады скорой помощи, сообщила, что ее изнасиловали. Потерпевшую доставили в больницу. Мужчину, находившегося с ней, арестовали на месте по подозрению в изнасиловании. Позже он был освобожден под залог», — сказано в заявлении полиции Лондона.

«Челси» не давал официальных комментариев по данному поводу. В сезоне-2019/20 нападающий сыграл за клуб в 27 матчах, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. По сообщениям британских СМИ, турнир может быть возобновлен в июне в случае одобрения со стороны властей Великобритании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились около 4,7 млн человек, свыше 317 тыс. пациентов умерли.