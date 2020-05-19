СМИ: Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании
ТАСС, 19 мая. Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум
ТАСС, 19 мая. Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум
Ранее сообщалось, что задержание произошло
«Девушка, находившаяся в присутствии сотрудников бригады скорой помощи, сообщила, что ее изнасиловали. Потерпевшую доставили в больницу. Мужчину, находившегося с ней, арестовали на месте по подозрению в изнасиловании. Позже он был освобожден под залог», — сказано в заявлении полиции Лондона.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились около 4,7 млн человек, свыше 317 тыс. пациентов умерли.