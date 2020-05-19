В Англии планируют провести церемонию вручения трофея АПЛ

«Если всё это будет возможно, то было бы здорово провести церемонию вручения трофея. Мы хотим дать игрокам и всей команде насладиться моментом, ради которого они столько работали, если это произойдёт.



Мы попытаемся сделать это, если это не будет невозможно по причинам безопасности», — цитирует Мастерса Sky Sports.



Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть нынешний сезон. Аналогичной позиции придерживаются большинство клубов первенства.



Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.