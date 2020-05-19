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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии планируют провести церемонию вручения трофея АПЛ

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал, что руководство лиги не планирует отказываться от идеи проведения церемонии вручения трофея победителю.

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Источник: Reuters

«Если всё это будет возможно, то было бы здорово провести церемонию вручения трофея. Мы хотим дать игрокам и всей команде насладиться моментом, ради которого они столько работали, если это произойдёт.

Мы попытаемся сделать это, если это не будет невозможно по причинам безопасности», — цитирует Мастерса Sky Sports.

Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть нынешний сезон. Аналогичной позиции придерживаются большинство клубов первенства.

Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.

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