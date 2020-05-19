В Англии планируют провести церемонию вручения трофея АПЛ
Исполнительный директор английской
Исполнительный директор английской
«Если всё это будет возможно, то было бы здорово провести церемонию вручения трофея. Мы хотим дать игрокам и всей команде насладиться моментом, ради которого они столько работали, если это произойдёт.
Мы попытаемся сделать это, если это не будет невозможно по причинам безопасности», — цитирует Мастерса Sky Sports.
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