Клуб МЛС отказался покупать Бэйла
Агенты нападающего «Реала» Гарета Бэйла предлагали футболиста одному из клубов МЛС, сообщает The Athletic.
Агенты нападающего «Реала» Гарета Бэйла предлагали футболиста одному из клубов МЛС, сообщает The Athletic.
По информации источника, неназванный клуб отказался покупать 30-летнего валлийца. Ранее сам Бэйл говорил, что ему было бы интересно продолжить карьеру в США.
На счету Бэйла 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость валлийца в 32 миллиона евро.