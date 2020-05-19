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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам с командой из-за коронавируса

Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что отказывается возвращаться к тренировкам с командой.

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Источник: AFP 2020

В понедельник клубы АПЛ получили разрешение на тренировки на базах в небольших группах. Занятия должны начаться со вторника.

— Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, но я сказал, что не вернусь, — приводит Daily Mail слова Дини. — Чтобы заразить вирусом всех, достаточно, чтобы его подхватил кто-то один. Я не хочу принести коронавирус домой. Моему сыну 5 месяцев и у него проблемы с дыханием, я не хочу подвергать его еще большей угрозе. По правилам, я должен возвращаться домой в грязной форме, в которой тренировался. Получается, мне пришлось бы переодеваться дома, рядом с женой и сыном. Я и так уже потерял отца, бабушку, дедушку, почти всех, кто мне небезразличен. Здоровье важнее, чем пара тысяч из моего кармана.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня.

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