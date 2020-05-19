Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам с командой из-за коронавируса
Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что отказывается возвращаться к тренировкам с командой.
Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что отказывается возвращаться к тренировкам с командой.
В понедельник клубы АПЛ получили разрешение на тренировки на базах в небольших группах. Занятия должны начаться со вторника.
— Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, но я сказал, что не вернусь, — приводит Daily Mail слова Дини. — Чтобы заразить вирусом всех, достаточно, чтобы его подхватил
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня.