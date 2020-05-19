Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам с командой из-за коронавируса

— Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, но я сказал, что не вернусь, — приводит Daily Mail слова Дини. — Чтобы заразить вирусом всех, достаточно, чтобы его подхватил кто-то один. Я не хочу принести коронавирус домой. Моему сыну 5 месяцев и у него проблемы с дыханием, я не хочу подвергать его еще большей угрозе. По правилам, я должен возвращаться домой в грязной форме, в которой тренировался. Получается, мне пришлось бы переодеваться дома, рядом с женой и сыном. Я и так уже потерял отца, бабушку, дедушку, почти всех, кто мне небезразличен. Здоровье важнее, чем пара тысяч из моего кармана.