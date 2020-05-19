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13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки «Лацио» не хотят идти на снижение зарплат за период с марта по июнь

Президент «Лацио» Клаудио Лотито попросил своих игроков принять предлагаемое сокращение зарплаты на март и апрель, однако футболисты отказываются, сообщает Il Messaggero.

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Источник: AP 2020

По сведениям источника, владелец «Лацио» сообщил о возможном снижении заработной платы, но игроки не приветствовали эту идею.

В текущем сезоне «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

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