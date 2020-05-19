Если нельзя отмечать гол вместе, почему стоять в стенке можно? Абсурды возвращения футбола
Хлопаем невидимым болельщикам, празднуем на расстоянии. Так вернулась Бундеслига. Футбол никогда не будет прежним?
Хлопаем невидимым болельщикам, празднуем на расстоянии. Так вернулась Бундеслига. Футбол никогда не будет прежним?
Хлопаем невидимым болельщикам, празднуем на расстоянии. Так вернулась Бундеслига. Футбол никогда не будет прежним?
Бундеслига — первый
Прошедший
Редко в футболе можно увидеть, когда автор гола празднует свой забитый мяч один, а не в кругу партнёров. Холанд — первый, кому удалось это почувствовать после возобновления чемпионата. Правда, отпраздновал он не совсем в одиночку, а на расстоянии (как положено) с Хакими.
Парадоксально, что праздновать гол вместе нельзя, а стоять в стенке при штрафном можно. Тренироваться надо в маске — а играть можно без неё. Увы, но многие новые правила противоречат сами себе и вызывают очень много вопросов.
Все меры предосторожности нарушил защитник «Герты» Анга Дедрик Боята. Во время подачи углового у чужих ворот защитник подбежал к партнёру по команде, положил руки на его лицо и прислонился к нему. В своём «инстаграме» Боята объяснил, что это был вовсе не поцелуй, а подсказка одноклубнику.
Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство лиги не стало наказывать защитника. Возникает вопрос: как незаметно подсказать
После матча с «Шальке-04» игроки дортмундской «Боруссии», как уже привыкли, отправились к фанатской трибуне клуба и похлопали невидимым болельщикам. Причём сделали очень ярко и весело, а самое главное — соблюдая дистанцию между друг другом.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Бундеслиги.
На 89-й минуте встречи с «Унионом» Мюллер покинул поле. Придерживаясь правил предосторожностей, нападающий сборной Германии вместо обычного традиционного рукопожатия с тренером решил пнуть его. Получилось это весьма забавно, а сам момент попал в телетрансляцию встречи.
Только всё равно после матча Мюллер оказался с Фликом в одной раздевалке, и несостоявшееся рукопожатие вряд ли
В том же матче «Унион» — «Бавария» двоим фанатам очень сильно хотелось посмотреть матч вживую, поэтому болельщики решили вскарабкаться на 12-метровое дерево. Но долго наслаждаться футболом им не удалось, так как их заметили полицейские. Наказывать двух заядлых болельщиков не стали, просто вывели с территории стадиона и отпустили.
Болельщики всё равно жаждут футбола, поэтому такие ограничения могут только навредить, и фанаты начнут собираться у стадиона.
Если на матче мёнхенгладбахской «Боруссии» с трибун за игроками наблюдают картонные копии болельщиков, то «Кёльн» в свою очередь провернул другой ход — разместил атрибутику своих болельщиков. Получилось очень красиво и забавно.
Первый тур после возвращения принёс не только хороший футбол и курьёзные моменты, но и рекорды для местного телевидения Sky в Германии. Только за один субботний день футбол посмотрело более 6 миллионов зрителей, а центральный матч тура «Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04» был показан более чем на 70 телеканалах в разных странах мира. Надеемся, что совсем скоро мы будем наблюдать и за другими ведущими чемпионатами, в том числе и за российским.