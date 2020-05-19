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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Если нельзя отмечать гол вместе, почему стоять в стенке можно? Абсурды возвращения футбола

Хлопаем невидимым болельщикам, празднуем на расстоянии. Так вернулась Бундеслига. Футбол никогда не будет прежним?

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Хлопаем невидимым болельщикам, празднуем на расстоянии. Так вернулась Бундеслига. Футбол никогда не будет прежним?

Бундеслига — первый топ-чемпионат, который возобновился после долгого перерыва, связанного с пандемией. Конечно, не обошлось и без строгих мер профилактики, которые старались соблюдать футболисты. Правда, это не всегда получалось.

Прошедший уик-энд уже успел подарить болельщикам много интересных и курьёзных моментов: от суперсейва защитника «Айнтрахта» до пинка главного тренера «Баварии» в исполнении Мюллера.

Празднование Холанда в одиночку

Редко в футболе можно увидеть, когда автор гола празднует свой забитый мяч один, а не в кругу партнёров. Холанд — первый, кому удалось это почувствовать после возобновления чемпионата. Правда, отпраздновал он не совсем в одиночку, а на расстоянии (как положено) с Хакими.

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Парадоксально, что праздновать гол вместе нельзя, а стоять в стенке при штрафном можно. Тренироваться надо в маске — а играть можно без неё. Увы, но многие новые правила противоречат сами себе и вызывают очень много вопросов.

Поцелуй или подсказка

Все меры предосторожности нарушил защитник «Герты» Анга Дедрик Боята. Во время подачи углового у чужих ворот защитник подбежал к партнёру по команде, положил руки на его лицо и прислонился к нему. В своём «инстаграме» Боята объяснил, что это был вовсе не поцелуй, а подсказка одноклубнику.

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Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство лиги не стало наказывать защитника. Возникает вопрос: как незаметно подсказать что-либо одноклубнику, если обычно при стандартах игроки привыкли подходить друг к другу и шептать на ухо?

Игроки «Боруссии» Дортмунд поблагодарили пустую трибуну

После матча с «Шальке-04» игроки дортмундской «Боруссии», как уже привыкли, отправились к фанатской трибуне клуба и похлопали невидимым болельщикам. Причём сделали очень ярко и весело, а самое главное — соблюдая дистанцию между друг другом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Бундеслиги.

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Пожать руку тренеру нельзя, поэтому Томас Мюллер пнул его

На 89-й минуте встречи с «Унионом» Мюллер покинул поле. Придерживаясь правил предосторожностей, нападающий сборной Германии вместо обычного традиционного рукопожатия с тренером решил пнуть его. Получилось это весьма забавно, а сам момент попал в телетрансляцию встречи.

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Только всё равно после матча Мюллер оказался с Фликом в одной раздевалке, и несостоявшееся рукопожатие вряд ли как-то их обезопасило. Послематчевая пресс-конференция для главных тренеров виртуальная. Но есть ли в ней смысл, ведь обычно в пресс-зале журналисты и тренер находятся на большом расстоянии друг о друга.

Двоим фанатам всё-таки удалось посмотреть футбол вживую

В том же матче «Унион» — «Бавария» двоим фанатам очень сильно хотелось посмотреть матч вживую, поэтому болельщики решили вскарабкаться на 12-метровое дерево. Но долго наслаждаться футболом им не удалось, так как их заметили полицейские. Наказывать двух заядлых болельщиков не стали, просто вывели с территории стадиона и отпустили.

Болельщики всё равно жаждут футбола, поэтому такие ограничения могут только навредить, и фанаты начнут собираться у стадиона.

«Кёльн» заполнил стадион клубной атрибутикой

Если на матче мёнхенгладбахской «Боруссии» с трибун за игроками наблюдают картонные копии болельщиков, то «Кёльн» в свою очередь провернул другой ход — разместил атрибутику своих болельщиков. Получилось очень красиво и забавно.

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Первый тур после возвращения принёс не только хороший футбол и курьёзные моменты, но и рекорды для местного телевидения Sky в Германии. Только за один субботний день футбол посмотрело более 6 миллионов зрителей, а центральный матч тура «Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04» был показан более чем на 70 телеканалах в разных странах мира. Надеемся, что совсем скоро мы будем наблюдать и за другими ведущими чемпионатами, в том числе и за российским.

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