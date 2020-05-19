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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна точная дата возобновления казахстанской премьер-лиги

Казахстанская премьер-лига будет возобновлена 6 июня. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: Reuters

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) запланировала проведение матчей третьего тура КПЛ в два дня — 6 и 7 июня. Даты будут утверждены официально после того, как будет получено добро от министерства культуры и спорта, а также от главного санитарного врача страны. Игры пройдут без зрителей.

Напомним, футбольный сезон-2020 в Казахстане стартовал 29 февраля, но был остановлен из-за пандемии коронавируса 16 марта — после двух полных туров в КПЛ.

Ранее появилась информация, что Федерация футбола может отменить розыгрыш Кубка Казахстана.

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