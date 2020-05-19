Стала известна точная дата возобновления казахстанской премьер-лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) запланировала проведение матчей третьего тура КПЛ в два дня — 6 и 7 июня. Даты будут утверждены официально после того, как будет получено добро от министерства культуры и спорта, а также от главного санитарного врача страны. Игры пройдут без зрителей.