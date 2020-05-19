Уткин обвинил ФИФА в трусости
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отмену церемонии вручения наград лучшим игрокам 2020 года.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отмену церемонии вручения наград лучшим игрокам 2020 года.
Ранее стало известно, что ФИФА отменила церемонию вручения наград, которая должна была состояться в сентябре в Милане. Таким образом, организация не будет определять лучшего игрока мира в 2020 году.
«Нынешний сезон — отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна также судьба еврокубков, был отменен чемпионат Европы. Как быть в такой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда еще выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого. Неудивительно, что ФИФА вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока.
«А наша братва журналистская свой выбор, надеюсь, сделает. Я его очень жду», — добавил Уткин.
Издание France Football, ежегодно вручающее «Золотой мяч», пока не объявляло о своих планах относительно церемонии в 2020 году.