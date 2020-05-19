Уткин обвинил ФИФА в трусости

«Нынешний сезон — отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна также судьба еврокубков, был отменен чемпионат Европы. Как быть в такой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда еще выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого. Неудивительно, что ФИФА вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы» , — сказал Уткин на видео в своем Youtube-канале.