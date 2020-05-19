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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин обвинил ФИФА в трусости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отмену церемонии вручения наград лучшим игрокам 2020 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что ФИФА отменила церемонию вручения наград, которая должна была состояться в сентябре в Милане. Таким образом, организация не будет определять лучшего игрока мира в 2020 году.

«Нынешний сезон — отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна также судьба еврокубков, был отменен чемпионат Европы. Как быть в такой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда еще выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого. Неудивительно, что ФИФА вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы» , — сказал Уткин на видео в своем Youtube-канале.

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«А наша братва журналистская свой выбор, надеюсь, сделает. Я его очень жду», — добавил Уткин.

Издание France Football, ежегодно вручающее «Золотой мяч», пока не объявляло о своих планах относительно церемонии в 2020 году.

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18:39 (мск)© Piter.tv
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