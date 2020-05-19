В чемпионате Англии по футболу зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

Источник: AFP 2020

17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу прошли тестирование на коронавирус. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не сообщаются. Отмечается, что они будут изолированы на семь дней.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне.

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