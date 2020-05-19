В чемпионате Англии по футболу зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 19 мая. Тесты на коронавирус шести человек из трех клубов Английской
ТАСС, 19 мая. Тесты на коронавирус шести человек из трех клубов Английской
17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу прошли тестирование на коронавирус. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не сообщаются. Отмечается, что они будут изолированы на семь дней.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта
В понедельник стало известно, что АПЛ разрешила клубам вернуться к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Это станет первым этапом в процессе возобновления английского чемпионата.