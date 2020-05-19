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19 мая, источник: Vesti.kz

«Астана» ответила на предложение подписать Александра Меркеля

В футбольном клубе «Астана» ответили на предложение подписать полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля из нидерландского «Хераклеса».

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Представители клуба ответили на вопросы читателей Vesti.kz в конференции. Среди них несколько касались темы трансферов.

«Меркель — очень сильный футболист, но на данный момент вопрос с приглашением Александра в “Астану” не стоит», — сообщили в «Астане».

В клубе отметили, что постоянно ведут поиск возможных новичков.

«Селекционная работа ведется круглый год, и если найдем футболиста, который будет способен усилить команду и соответствовать финансовым критериям клуба, то он будет приглашен в «Астану».

Ответили в клубе и на вопрос, кого из звездных футболистов рассматривали, но не смогли договориться о контракте.

«Если не смогли договориться, то нет смысла об этом и говорить. На данный момент клуб укомплектован очень сильными футболистами, а “звездой” у нас является вся команда, а не кто-то из отдельных исполнителей», — отметили в клубе.

27-летний Меркель выступает за «Хераклес» с 2018 года. В 59 матчах чемпионата Нидерландов он забил два гола, отдал шесть ассистов и получил 12 желтых карточек. Контракт казахстанца рассчитан до 30 июня, но сезон в Нидерландах завершен досрочно из-за пандемии.

Ранее «Хераклес» предложил Меркелю новый контракт. Он мог покинуть клуб летом 2019 года — тогда им интересовались команды КПЛ.

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