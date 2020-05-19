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19 мая, источник: Vesti.kz

В «Астане» рассказали о сокращении бюджета и планах на группу Лиги чемпионов

Бюджет «Астаны» в 2020 году был сокращен по сравнению с прошлым сезоном. Об этом представители клуба сообщили в конференции на Vesti.kz.

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«В связи с ситуацией в стране бюджет клуба на этот год меньше, чем в прошлый сезон. Но клуб благодарен генеральному партнеру АО «ФНБ «Самрук Казына» за понимание и полную поддержку в вопросе финансирования», — сообщили в «Астане».

Чемпион Казахстана при этом ставит высокие задачи на еврокубки в нынешнем сезоне.

«Перед командой стоит максимальная цель — выход в группу Лиги чемпионов, задача-минимум — Лига Европы. К этим задачам клуб и будет стремиться».

В клубе ответили и на вопрос о возможном сокращении зарплат игрокам из-за коронавируса.

«Вопрос контрактных обязательств клуба и футболистов является чисто внутренней информацией, которая не подлежит разглашению», — говорится в ответе.

Отметим, что «Астана» в 2020 году должна в шестой раз стартовать в ЛЧ, где наивысшего результата клуб добился в 2015 году, когда стал первой и пока единственной казахстанской командой в группе. В ЛЕ «Астана» четырежды играла в группе, а в 2018 году дебютировала в 1/16 финала — также первой из отечественных клубов.

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