В «Астане» рассказали о сокращении бюджета и планах на группу Лиги чемпионов
Бюджет «Астаны» в 2020 году был сокращен по сравнению с прошлым сезоном. Об этом представители клуба сообщили в конференции на Vesti.kz.
Бюджет «Астаны» в 2020 году был сокращен по сравнению с прошлым сезоном. Об этом представители клуба сообщили в конференции на Vesti.kz.
«В связи с ситуацией в стране бюджет клуба на этот год меньше, чем в прошлый сезон. Но клуб благодарен генеральному партнеру АО «ФНБ «Самрук Казына» за понимание и полную поддержку в вопросе финансирования», — сообщили в «Астане».
Чемпион Казахстана при этом ставит высокие задачи на еврокубки в нынешнем сезоне.
«Перед командой стоит максимальная цель — выход в группу Лиги чемпионов,
В клубе ответили и на вопрос о возможном сокращении зарплат игрокам
«Вопрос контрактных обязательств клуба и футболистов является чисто внутренней информацией, которая не подлежит разглашению», — говорится в ответе.
Отметим, что «Астана» в 2020 году должна в шестой раз стартовать в ЛЧ, где наивысшего результата клуб добился в 2015 году, когда стал первой и пока единственной казахстанской командой в группе. В ЛЕ «Астана» четырежды играла в группе, а в 2018 году дебютировала в 1/16 финала — также первой из отечественных клубов.