В «Астане» рассказали о сокращении бюджета и планах на группу Лиги чемпионов

«В связи с ситуацией в стране бюджет клуба на этот год меньше, чем в прошлый сезон. Но клуб благодарен генеральному партнеру АО «ФНБ «Самрук Казына» за понимание и полную поддержку в вопросе финансирования», — сообщили в «Астане».

Чемпион Казахстана при этом ставит высокие задачи на еврокубки в нынешнем сезоне.

«Перед командой стоит максимальная цель — выход в группу Лиги чемпионов, задача-минимум — Лига Европы. К этим задачам клуб и будет стремиться».

В клубе ответили и на вопрос о возможном сокращении зарплат игрокам из-за коронавируса.

«Вопрос контрактных обязательств клуба и футболистов является чисто внутренней информацией, которая не подлежит разглашению», — говорится в ответе.