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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Игроки «Уотфорда» отказались от тренировок после случаев COVID-19

Капитан и другие футболисты «Уотфорда» отказались тренироваться после трех положительных тестов на коронавирус в клубе, сообщает Athletic.

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Источник: AFP 2020

Во вторник английская премьер-лига объявила, что по результатам проверки 748 игроков, тренеров и сотрудников клубов лиги выявлено шесть случаев заражения коронавирусом в трех командах.

По информации издания, в «Уотфорде» коронавирусом инфицированы один футболист и два сотрудника клуба. Во вторник другой клуб лиги «Бернли» сообщил, что помощник главного тренера Иэн Воан сдал положительный тест на наличие вируса. Как отмечается, также болезнью заразились в «Норвич Сити».

Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не будет возвращаться к тренировкам, поскольку не хочет подвергать риску своего пятилетнего сына.

Также у 31-летнего форварда возникли вопросы по поводу решения Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которая призвала английскую премьер-лигу провести дополнительные исследования влияния коронавируса на игроков из числа темнокожих, азиатов и этнических меньшинств. Вслед за капитаном, согласно данным СМИ, решение отказаться от тренировок приняли ещё несколько игроков «Уотфорда».

Сезон в чемпионате Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Матчи могут возобновиться в июне без зрителей.

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