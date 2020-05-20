СМИ: Игроки «Уотфорда» отказались от тренировок после случаев COVID-19

Источник: AFP 2020

Во вторник английская премьер-лига объявила, что по результатам проверки 748 игроков, тренеров и сотрудников клубов лиги выявлено шесть случаев заражения коронавирусом в трех командах.

По информации издания, в «Уотфорде» коронавирусом инфицированы один футболист и два сотрудника клуба. Во вторник другой клуб лиги «Бернли» сообщил, что помощник главного тренера Иэн Воан сдал положительный тест на наличие вируса. Как отмечается, также болезнью заразились в «Норвич Сити».

Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не будет возвращаться к тренировкам, поскольку не хочет подвергать риску своего пятилетнего сына.

Также у 31-летнего форварда возникли вопросы по поводу решения Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которая призвала английскую премьер-лигу провести дополнительные исследования влияния коронавируса на игроков из числа темнокожих, азиатов и этнических меньшинств. Вслед за капитаном, согласно данным СМИ, решение отказаться от тренировок приняли ещё несколько игроков «Уотфорда».

Сезон в чемпионате Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Матчи могут возобновиться в июне без зрителей.