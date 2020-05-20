СМИ: Игроки «Уотфорда» отказались от тренировок после случаев COVID-19
Капитан и другие футболисты «Уотфорда» отказались тренироваться после трех положительных тестов на коронавирус в клубе, сообщает Athletic.
Капитан и другие футболисты «Уотфорда» отказались тренироваться после трех положительных тестов на коронавирус в клубе, сообщает Athletic.
Во вторник английская
По информации издания, в «Уотфорде» коронавирусом инфицированы один футболист и два сотрудника клуба. Во вторник другой клуб лиги «Бернли» сообщил, что помощник главного тренера Иэн Воан сдал положительный тест на наличие вируса. Как отмечается, также болезнью заразились в «Норвич Сити».
Также у 31-летнего форварда возникли вопросы по поводу решения Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которая призвала английскую
Сезон в чемпионате Англии был прерван