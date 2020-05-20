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10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Депортиво» мог заполучить Роналду за € 12 млн

Бывший президент «Депортиво» Аугусто Сезар Лендойро сообщил, что галисийский клуб мог подписать контракт с юным Криштиану Роналду.

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Источник: AP 2020
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

«Беси, технический директор “Депортиво” в то время, увидел игру Роналду, когда ему было 17 или 18 лет, и сказал нам об этом. Я начал смотреть видео с Криштиану, и мы спросили его цену. С нас запросили € 11 или 12 млн, и всё закончилось, потому что такую сумму “Депортиво” потянуть не мог. Самая большая сумма, которую в то время мы могли заплатить за игрока, было € 6 млн за Ривалдо. Дело в том, что мы не понимали, какого уровня мог достичь Роналду несмотря на то что его игра в тот момент была зрелищной. В итоге “Манчестер Юнайтед” заплатил € 12 млн и забрал его», — приводит слова Лендойро AS.

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