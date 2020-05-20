«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба

Источник: Спорт-Экспресс

Из этих троих один — игрок, а два — сотрудники.

Имена их не называются, так как они попросили о соблюдении медицинской тайны. Сейчас им предстоит пройти 7-дневный карантин.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека. Умерших — 324 191, выздоровевших — 1 949 999.