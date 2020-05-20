Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
10:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба

«Уотфорд» на официальном сайте подтвердил, что у трех человек оказался положительным результат на вирус Covid-19 после тестирования на тренировочном поле в течение последних 48 часов.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Из этих троих один — игрок, а два — сотрудники.

Имена их не называются, так как они попросили о соблюдении медицинской тайны. Сейчас им предстоит пройти 7-дневный карантин.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека. Умерших — 324 191, выздоровевших — 1 949 999.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 19 мая
Соболь, газ: зачем «Спартак» купил форварда, который не забивает
«СЭ»: «Химки» откажутся не только от участия в РПЛ, но и в ФНЛ
Российский волейбольный тренер побил рекорд Книги Гиннесса
Спорт Mail.ru покажет лучшие Класико последних лет
«МЮ» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо
Контракт Шлеменко с UFC не будет подписан на обычных условиях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь