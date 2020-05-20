«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба
«Уотфорд» на официальном сайте подтвердил, что у трех человек оказался положительным результат на вирус Covid-19 после тестирования на тренировочном поле в течение последних 48 часов.
«Уотфорд» на официальном сайте подтвердил, что у трех человек оказался положительным результат на вирус Covid-19 после тестирования на тренировочном поле в течение последних 48 часов.
Из этих троих один — игрок, а два — сотрудники.
Имена их не называются, так как они попросили о соблюдении медицинской тайны. Сейчас им предстоит пройти 7-дневный карантин.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.