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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает в «Баварии» на правах аренды, сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

«Красные дьяволы» готовы сделать «Барселоне» предложение. При этом сообщается, что за развитием ситуации вокруг Коутиньо следят также «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Коутиньо перешёл в «Баварию» летом 2019 года из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых забил восемь мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

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