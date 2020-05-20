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12:39 (мск), источник: ТАСС

Церемония награждения лучших футболистов чемпионата Франции отменена

ТАСС, 20 мая. Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) принял решение не вручать индивидуальные награды лучшим игрокам по итогам сезона в 2020 году. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации.

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Источник: Reuters

Церемония, которую UNFP проводит совместно с руководством лиги и телеканалом beIN Sports, должна была состояться 17 мая. Однако сначала организаторы перенесли ее на неопределенный срок, а позже приняли решение не проводить мероприятие.

«Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили, что в 2020 году не будет церемонии. Отсутствие лауреатов по итогам сезона позволит подчеркнуть значимость врачей, медсестер и всех тех, кто в последние два месяца борется с пандемией. Таким образом мы хотим поблагодарить их за мужество», — сказано в заявлении UNFP.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции (FFF) объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен». Элитный дивизион покинули «Амьен» и «Тулуза», из второго дивизиона поднимутся «Лорьян» и «Ланс».

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли.

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