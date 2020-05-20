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16:32 (мск), источник: Sport24

Экс-игрок сборной России Саенко: Я был первым номером в трансферном листе Клоппа

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Иван Саенко рассказал, что в свое время им активно интересовался нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Источник: Sport24

«Я лично знаком с Юргеном Клоппом. Постоянно его «Майнцу» забивал голы. В один момент я был первым номером в его трансферном листе. Мне тогда было 19−20 лет. Менеджер «Майнца» звонит и говорит, что ведет переговоры по моему трансферу с «Карлсруэ», а Клопп хочет пообщаться с тобой лично.

У меня был выходной, я поехал в Майнц. В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: «Вань, ты — то, что мне нужно. Агрессивный футбол, прессинг. Я тебя жду здесь». Тогда «Майнц» не смог договориться с «Карлсруэ».

Затем Клопп возглавил «Боруссию», а я уже был в «Нюрнберге». Агенту моему снова позвонили: Клопп хочет тебя в Дортмунд. У них было лишь 5 или 7 млн евро на трансферы, за 4 млн они уже взяли Суботича, на меня оставили миллион. Я сказал, что готов хоть пешком к ним идти. В это время на «Нюрнберг» вышли киевское «Динамо» и «Спартак». И президент «Нюрнберга» понимал, что Киев или русские дадут за меня больше, чем Дортмунд. Им не было смысла меня продавать в «Боруссию», — сказал Саенко в интервью ютуб-каналу «Поз и Кос».

Саенко выступал за «Спартак» с августа 2008 по январь 2011 года, но из-за травм провел всего 39 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав четыре результативные передачи. На счету футболиста 13 встреч и один голевой пас в составе сборной России.

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