Арсен Венгер выступил против финансового фэйр-плей
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике систему финансового
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике систему финансового
— Я больше за меры, которые усиливают проверки управления клубами, чем за меры, которые ограничивают клубы, — цитирует L’Equipe Венгера. — Мы должны оценивать качество менеджмента и поощрять правильное ведение дел. Я — за то, чтобы позволить большее количество инвестиций в клубы, а финансовый