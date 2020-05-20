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16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арсен Венгер выступил против финансового фэйр-плей

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике систему финансового фэйр-плей.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Я больше за меры, которые усиливают проверки управления клубами, чем за меры, которые ограничивают клубы, — цитирует L’Equipe Венгера. — Мы должны оценивать качество менеджмента и поощрять правильное ведение дел. Я — за то, чтобы позволить большее количество инвестиций в клубы, а финансовый фэйр-плей не позволяет этого. Клубы, которые сейчас доминирует в Европе, были построены во времена, когда ФФП еще не существовало. ФФП не дает развивающимся клубам пользоваться инвестициями, это ненормально.

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