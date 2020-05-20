Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Динамо Брс
БАТЭ
00
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
24Формуле-1 70 лет
17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и еще трех представителей «Арарата»

Неизвестные украли статуи нескольких легендарных представителей «Арарата», сообщает РБК.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Статуи принадлежали к скульптурной группе «Арарат-73», которая расположена рядом со стадионом «Раздан» в Ереване. «РБК» со ссылкой на журналиста Роберта Маркосяна сообщает, что из композиции, посвященной команде, выигравшей в 1973 году чемпионат и Кубок СССР, были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кееяна.

Симонян возглавлял «Арарат» с 1973 по 1974 и с 1984 по 1985 годы. Сейчас Симонян работает в должности первого вице-президента Российского футбольного союза.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Лучшая лыжница 20-го века завершила карьеру в 29 лет
Экс-игрок сборной РФ: Я был первым в трансферном листе Клоппа
Фанаты призвали бойкотировать спонсоров «Локомотива»
У сборной России поменялись соперники на ЧМ-2021 по хоккею
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
Назван игрок «Уотфорда» с положительным тестом на коронавирус
Тарасова сравнила Тутберидзе и Плющенко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь