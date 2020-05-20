«Ждал вызова на матчи с Литвой и Арменией». Казахстанец из европейского клуба — о сборной, удалении и смене команды

— Владислав, в этом году вы решили уйти в аренду в «Рух» из клуба «Динамо-Брест». Что из себя представляет ваш нынешний коллектив?

— Над предложением перейти в команду долго не думал. Ребята в «Рухе» подобрались играющие. Есть опытные футболисты, которые помогают молодым. Не сказал бы, что у нас молодой коллектив, как считают многие. Задачи стоят серьезные и нужно их выполнять.

— Повлиял ли на ваше решение перейти в «Рух» тот факт, что там работают тренеры, ранее тренировавшие в Казахстане — Александр Седнев и Андрей Ферапонтов?

— Думаю, да. В какой-то мере это повлияло. Почувствовал доверие с их стороны. Мне позвонил Седнев и спросил, как я смотрю на вариант с «Рухом». Пообещал, что с игровой практикой не будет проблем. То есть не было такого, что «Динамо-Брест» отдало меня в аренду. Я сам пришел к такому решению. С адаптацией в «Рухе» проблем не возникло. Город я знаю хорошо и быстро влился в новый коллектив.

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— Вы здорово отыграли матч против «Немана», забив гол и записав на свой счет голевую передачу. Однако в концовке поединка заработали удаление. Расстроились?

— Да, когда получил красную карточку, с опасением уходил в раздевалку. Сильно расстроился. Боялся, как бы «Неман» не сравнял счет. К счастью, мы выиграли и набрали важные три очка.

— Чемпионат Беларуси — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. За ним следят как в Казахстане, так и во всем мире. Отзывы какие-то из нашей страны получаете?

— Да, приятно, что пишут, интересуются. Хорошо, что чемпионат в Беларуси не был приостановлен, ведь все то, что мы нарабатывали на сборах, ушло бы впустую. Сейчас потихоньку другие страны тоже возобновят свои чемпионаты. Насколько мне известно, в конце этого месяца либо в начале следующего и в Казахстане продолжится сезон.

— Вы уже говорили как-то, что ждете вызова в сборную Казахстана. В этом году, как думаете, удастся вам получить приглашение в команду?

— Надеюсь, что после карантина сборные вновь будут проводить матчи. Я ждал вызова в сборную на товарищеские игры с Литвой и Арменией. Если буду стабильно хорошо играть за свой клуб, то, думаю, смогу дождаться вызова в сборную Казахстана. От нее я не отказывался. Для меня честь — играть за свою страну.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Беларуси 23-летний Васильев сыграл 7 матчей за «Рух», в которых записал на свой счет гол и голевую передачу. Оба результативных действия пришлись на матч против «Немана», в котором полузащитник получил красную карточку. По итогам восьмого тура Владислав попал в символическую сборную по версии издания «Прессбол». В Казахстане Васильев выступал за карагандинский «Шахтер». Также он играл за юношеские сборные страны до 17 и 19 лет.