Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» на три года
ТАСС, 20 мая. Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с германским футбольным клубом «Бавария». Об этом сообщает
ТАСС, 20 мая. Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с германским футбольным клубом «Бавария». Об этом сообщает
Новый контракт с 34-летним капитаном команды рассчитан до июня 2023 года.
«В течение нескольких недель после приостановки сезона
В текущем сезоне Нойер сыграл за команду в 38 матчах в разных турнирах, пропустил 38 мячей и 16 встреч провел «на ноль».
В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером мирового первенства 2010 года и дважды завоевал бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016).