Названо имя футболиста «Уотфорда» с положительным тестом на коронавирус

«Уотфорд» во вторник объявил, что один из игроков команды и два сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб не называл имена заразившихся.

«С тех пор как я получил положительный результат (теста) во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус. Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму», — цитирует 33-летнего Мариаппу Telegraph.