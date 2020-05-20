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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названо имя футболиста «Уотфорда» с положительным тестом на коронавирус

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Игроком английского футбольного клуба «Уофторд», сдавшим положительный тест на коронавирус, стал защитник команды Эдриан Мариаппа.

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Источник: AP 2020

«Уотфорд» во вторник объявил, что один из игроков команды и два сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб не называл имена заразившихся.

«С тех пор как я получил положительный результат (теста) во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус. Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму», — цитирует 33-летнего Мариаппу Telegraph.

Сезон в чемпионате Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Матчи могут возобновиться в июне без зрителей.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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