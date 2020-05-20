«Манчестер Юнайтед» выделил 240 фан-клубам средства на помощь во время пандемии

«Это уникальная возможность использовать коллективную силу фанатов “Юнайтед” в Великобритании и за рубежом, чтобы оказать положительное влияние на жизнь молодых людей в это непростое время, когда идет большая нагрузка на общество и экономику по всему миру», — сказал исполнительный директор фонда «Манчестер Юнайтед» Джон Шилс.