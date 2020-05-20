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18:09 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» выделил 240 фан-клубам средства на помощь во время пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выделил 240 тыс. официальным фан-клубам команды по всему миру на помощь молодежным благотворительным организациям в их регионах во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Каждому из 240 фан-клубов будет выделено по £1 тыс.

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«Это уникальная возможность использовать коллективную силу фанатов “Юнайтед” в Великобритании и за рубежом, чтобы оказать положительное влияние на жизнь молодых людей в это непростое время, когда идет большая нагрузка на общество и экономику по всему миру», — сказал исполнительный директор фонда «Манчестер Юнайтед» Джон Шилс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В Великобритании зафиксировано более 250 тыс. случаев заражения, свыше 35 тыс. человек скончались.

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