Обидчик Италии и конкурент Кокорина. Кто из футболистов сборной Армении может усилить клубы КПЛ

Источник: AP 2020

Тарон Восканян

27-летний защитник ереванского «Алашкерта» по данным Transfermarkt оценивается в 350 тысяч евро и с 30 июня должен стать свободным агентом, если не будет активирована опция с продлением контракта еще на год.

Футболист, также имеющий выступление в чемпионате Кипра, в последнее время редко выходил в составе сборной Армении на поле, больше проводя время на скамейке запасных. Но, тем не менее, вполне может усилить один из казахстанских клубов.

В нынешнем сезоне чемпионата Армении он провел 16 матчей.

Оганес Амбрацумян

Правый защитник кипрского «Эносиса» согласно информации с Transfermarkt 31 мая получит статус свободного агента. 29-летний правый защитник, также выступал в составе «Вардара» в чемпионате Северной Македонии.

Амбрацумян провел 35 матчей в составе сборной Армении и отметился тремя голами. В двух последних играх за национальную команду против Греции и Италии он выходил с капитанской повязкой.

Игрок оценивается в 325 тысяч евро.

Артур Саркисов

Правый вингер красноярского «Енисея» не смог проявить себя ярко в нынешнем сезоне ФНЛ, забив один гол в 19 матчах. Но, вряд ли стоит его сбрасывать со счетов.

По данным Transfermarket 33-летний форвард сборной Армении оценивается в 300 тысяч евро и с 30 июня будет свободным агентом.

В сборной Армении он провел 41 матч и забил шесть мячей.

Александр Карапетян

Одноклубник казахстанца Акмаля Бахтиярова и конкурент Александра Кокорина за место в атаке ФК «Сочи» 30 июня должен стать свободным агентом. В РПЛ он провел 17 матчей и забил два гола.

32-летний футболист сборной Армении, также поигравший в Люксембурге и различных немецких лигах, в составе национальной команды провел 13 матчей и отличился пять раз. Он забивал и в Лиге наций и в отборе на Евро-2020. В числе пострадавших от него соперников Греция и Италия.

Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

На данный момент в премьер-лиге выступает несколько игроков сборной Армении: Тигран Барсегян («Астана»), Камо Оганесян («Кайрат»), Арман Оганесян и Петрос Аветисян (оба «Тобол»).

Напомним, в новом сезоне КПЛ граждане стран ЕАЭС, куда с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, не будут считаться легионерами.

Отметим, сроки второго трансферного периода, который обычно проходит летом, будут определены на Исполкоме Казахстанской федерации футбола.