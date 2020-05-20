Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Динамо Брс
БАТЭ
11
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
19:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпионат и Кубок Италии по футболу будут завершены к 20 августа

ТАСС, 20 мая. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение завершить чемпионат и Кубок Италии до 20 августа. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Наверх
Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовало за возобновление турнира 13 июня.

Читайте также
Футболисты и сотрудники «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Также к этому времени будут завершены розыгрыши чемпионатов второго и третьего итальянских дивизионов. В случае повторной приостановки турниров FIGC рассматривает проведение оставшейся части чемпионатов в формате плей-офф, а в случае невозможности возобновления турнира положение команд будет определено при помощи специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Лидером чемпионата на данный момент является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей).

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Лучшая лыжница 20-го века завершила карьеру в 29 лет
Экс-игрок сборной РФ: Я был первым в трансферном листе Клоппа
Фанаты призвали бойкотировать спонсоров «Локомотива»
У сборной России поменялись соперники на ЧМ-2021 по хоккею
«В Гончаренко все верят». ЦСКА продлил контракт с наставником
Тарасова сравнила Тутберидзе и Плющенко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь