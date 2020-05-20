СМИ: Чемпионат и Кубок Италии по футболу будут завершены к 20 августа

Также к этому времени будут завершены розыгрыши чемпионатов второго и третьего итальянских дивизионов. В случае повторной приостановки турниров FIGC рассматривает проведение оставшейся части чемпионатов в формате плей-офф, а в случае невозможности возобновления турнира положение команд будет определено при помощи специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах.