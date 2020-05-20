СМИ: Чемпионат и Кубок Италии по футболу будут завершены к 20 августа
ТАСС, 20 мая. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение завершить чемпионат и Кубок Италии до 20 августа. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
ТАСС, 20 мая. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение завершить чемпионат и Кубок Италии до 20 августа. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовало за возобновление турнира 13 июня.
Также к этому времени будут завершены розыгрыши чемпионатов второго и третьего итальянских дивизионов. В случае повторной приостановки турниров FIGC рассматривает проведение оставшейся части чемпионатов в формате
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля