Игрок АПЛ оказался под угрозой штрафа из-за стрижки

Источник: AP 2020

Футболист пригласил домой парикмахера, а затем выложил в соцсети фотографию с ним, похваставшись новой стрижкой. Сообщается, что это третий случай нарушения режима самоизоляции игроком за последние несколько недель.

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Ранее ивуариец дважды проводил тренировки: сначала с другом, затем с одноклубником Муссой Сиссоко. Оба раза защитник приносил извинения и избегал санкций от клуба. Теперь же «Тоттенхэм» намерен провести расследование и, возможно, наказать Орье.

Орье выступает в составе «Тоттенхэма» с 2017 года, в текущем сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач. Лондонцы в 29 матчах АПЛ набрали 41 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице.